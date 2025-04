CIVITAVECCHIA – È Gaetano Starace il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Ex direttore centrale di Enel presso la centrale di Torre Valdaliga Nord, Starace subentra in un momento di rinnovata fiducia e rilancio per l’ente.

Il bilancio 2024, infatti, ha fatto registrare un utile pari a 653 mila euro, segnando una netta inversione di tendenza rispetto alle criticità degli anni precedenti. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal presidente Starace, da Stefania Milioni, Ivana Manni, Domenico Nastasi e Angelo Vico. (SEGUE)

