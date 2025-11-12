PHOTO
Crollo questa mattina da una parte del cornicione dell'ex tribunale di piazza Fontana Grande dove sono in corso lavori di riqualificazione del Pnrr.
Intorno alle 12 alcuni passanti hanno visto levarsi una nuvola di fumo da una porzione di tetto. Il cedimento ha interessato una parte del cornicione dall'angolo anteriore sinistro dell'edificio.
Sul momento si era temuto il peggio ma l'allarme si è presto ridimensionato.
L'amministrazione ha fatto sapere che si è trattato "solo una caduta di alcune tegole poggiate su palombelle in legno, collocate sulla falda perimetrale della chiesa, in una zona posta all'interno dell'area di cantiere, ma non interessata dall'intervento di ristrutturazione. Una situazione già segnalata dal direttore dei lavori e dal responsabile della sicurezza alla ditta incaricata nel corso di comunale un apposito sopralluogo per accertare che la situazione non costituisse pericolo vista la posizione". Sul posto nel pomeriggio sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e verificare l'entità del cedimento. "Tale situazione - ha aggiunto l'amministrazione - non ha destato preoccupazione per la pubblica incolumità in quanto la posizione non era limitrofa ad area pubblica. Non solo. L'area in cui si è verificato il piccolo cedimento ricade verticalmente sopra un'altra parte della copertura della stessa chiesa, non oggetto di ristrutturazione, e dove, si ribadisce, né persone estranee al cantiere né addetti ai lavori possono accedervi".