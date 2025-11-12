Crollo questa mattina da una parte del cornicione dell'ex tribunale di piazza Fontana Grande dove sono in corso lavori di riqualificazione del Pnrr.

Intorno alle 12 alcuni passanti hanno visto levarsi una nuvola di fumo da una porzione di tetto. Il cedimento ha interessato una parte del cornicione dall'angolo anteriore sinistro dell'edificio.

Sul momento si era temuto il peggio ma l'allarme si è presto ridimensionato.