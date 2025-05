Un giovane di 21 anni, originario di Viterbo, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto martedì mentre il giovane si trovava come passeggero a bordo di un veicolo in transito nella località Sanguetta del comune di Soriano nel Cimino. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana.

I militari, sospettando che potesse esserci una quantità maggiore di sostanze illecite, hanno proseguito le indagini effettuando una perquisizione presso la sua abitazione, situata nelle campagne a ridosso del quartiere Salamaro di Viterbo.

Durante la perquisizione, è stato scoperto un involucro di cellophane contenente alcuni grammi di hashish e oltre 600 grammi di marijuana, suddivisi in una decina di involucri.

Inoltre, sono stati rinvenuti una bustina di semi di marijuana e 18 vasetti contenenti piante di marijuana in fase di crescita, insieme a vari materiali considerati utili per la coltivazione e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Al termine delle operazioni di sequestro, il 21enne è arrestato e successivamente posto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria di Viterbo.