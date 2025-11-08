PHOTO
Coltiva marijuana durante l’affidamento in prova ai servizi sociali. Scoperto, è stato arrestato dalla polizia.
L’arresto è stato eseguito venerdì dagli uomini della squadra mobile della Questura di Viterbo nei confronti di un italiano, pregiudicato, residente nel capoluogo, in esecuzione ad un decreto di sospensione di misura alternativa e ripristino della detenzione in carcere.
L’uomo, che era affidato in prova ai servizi sociali a seguito di una condanna per reati inerenti gli stupefacenti, è stato denunciato in quanto sorpreso a coltivare marijuana.
Ciò ha comportato la revoca della misura da parte dell’autorità giudiziaria.
Gli agenti della sezione antidroga hanno rintracciato l’uomo che, al termine degli atti di rito, è stato associato presso la locale casa circondariale Nicandro Izzo.