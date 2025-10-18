Dopo la violenta lite tra due clienti, il questore ha chiuso il night club del Poggino per 15 giorni.

L'adozione di tale misura, come detto, si è resa necessaria a seguito di una violenta lite tra due avventori verificatasi all'interno del locale qualche settimana fa ea seguito della quale i due contendenti hanno riportato lesioni e ferite con prognosi di venti e trenta giorni. Nel corso dell'istruttoria avviata dalla polizia amministrativa della Questura di Viterbo, è stato accertato inoltre, che il locale era frequentato da persone pregiudicate. Al termine degli approfondimenti il ​​questore, riconoscendo che poteva costituire un pericolo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione dell'attività del locale. Proseguirà anche in futuro l'attività della polizia di Stato di controllo degli esercizi pubblici siti in questa provincia, per garantire il rispetto della normativa specifica e prevenire il compimento di illegalità.