E’ stata aperta una doppia indagine sulla denuncia di un 32enne di Castiglione in Teverina che accusa un maresciallo dei carabinieri di averlo schiaffeggiato e poi di aver tentato un ricovero in Tso. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all'esterno dell'abitazione del giovane. Sul fatto la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo mentre l’Arma fa sapere che “fermo restando i provvedimenti che saranno adottati dall’autorità giudiziaria, l’Arma dei carabinieri ha già avviato un rigoroso esame disciplinare, tenuto conto che quanto accaduto è contrario ai canoni professionali e comportamentali dell’Istituzione. Contestualmente è stato avviato l’esame della posizione d’impiego”.

In attesa che vengano effettuati gli accertamenti necessari, il 32enne ha allegato alla querela presentata negli uffici del commissariato di Orvieto il video che ritrae il militare e il momento dello schiaffo. I fatti risalgono allo scorso 14 agosto quando, una vicina, infastidita dalla musica ad alto volume che proveniva da casa del 32enne, dopo averlo invitato ad abbassare l'audio ha chiamato i carabinieri. Quando la pattuglia è intervenuta il ragazzo avrebbe risposto male ai militari facendogli notare che era un conoscente del maresciallo tanto da chiamarlo in quel momento e di farlo intervenire. Quando il sottufficiale è arrivato, e appena il 32enne gli ha aperto la porta, lo ha schiaffeggiato tanto da fargli volare gli occhiali. “A chi hai dato dello stronzo? - chiede al ragazzo - Chi è che hai insultato, con chi ce l’avevi?”. E poi alza le mani, schiaffeggiandolo e concludendo: “Portatelo in caserma”, rivolgendosi ai due militari che sono con lui

Nella denuncia, sporta il 16 agosto scorso, il 32enne chiede che il militare venga sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e alla sospensione dal servizio.