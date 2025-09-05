VITERBO – “Siamo ancora in attesa che qualche esponente nazionale del Pd prenda le distanze dalla propaganda dei giovani Democratici di Viterbo contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha preso parte alle celebrazioni della Festa di Santa Rosa, nel capoluogo viterbese.

Un plauso alle forze dell’ordine che proprio a Viterbo, nella stessa giornata, hanno arrestato due cittadini turchi in possesso di armi da fuoco e hanno garantito che la festa potesse svolgersi in sicurezza”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA