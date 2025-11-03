Crescono i reati e le denunce nella Tuscia. La provincia di Viterbo si colloca a metà classifica, al 61esimo posto per l'esattezza, nella classifica nazionale relativa all'indice di criminalità elaborata dal Sole 24Ore che misura le denunce ogni 100mila abitanti sulla base dei dati del Viminale riferiti al 2024.

Stando ai numeri, il Viterbese, con 9.394 denunce, 172 in più dell'anno prima, passa dalla 65esima alla 61esima posizione nella classifica in cui ai vertici ci sono le provincia con il peggiore indice di criminalità. Se si considera che Latina è stabile al 33esimo posto e che Rieti e Frosinone invece, scivolano in basso per effetto di un calo delle denunce, la Tuscia è la provincia del Lazio che segnala la peggiore “performance”. Dall'analisi dei numeri dei singoli reati, tuttavia emerge un quadro in chiaroscuro.

Se per alcune tipologie aumentano le denunce, per altre si registrano sensibili diminuzioni.

La Tuscia è nella “top ten” per tentati omicidi: con 11 denunce è al 7 posto della graduatoria. Ed è nona per gli incendi con 84 denunce totali, il 31 in più dell'anno prima.

Ma è sul fronte di certi tipi di furti che si registra un aumento dei casi: mentre calano gli scippi ei furti con destrezza, aumentare i furti generici (nel 2024 sono state 2954 le denunce, +221 rispetto all'anno prima), quelli in abitazione (883 casi, +201 sul 2023) e quelli di autovetture (154 denunce).