Daspo willy per un 31enne, responsabile di ripetute aggressioni ai danni di un 27enne.

L’uomo, con diversi precendenti per reati contro la persona e in tema di sostanze stupefacenti, addetto alla sicurezza in un locale cittadino, dopo aver iniziato una discussione con un avventore lo ha colpito con un pugno in volto. Non contento di ciò, al termine dell’attività lavorativa, l’aggressore ha rintracciato il malcapitato fuori di un esercizio commerciale situato nelle vicinanze e lo ha colpito di nuovo con un pugno alle spalle, facendolo cadere a terra e procurandogli un trauma cranico e ferite giudicate guaribili in 6 giorni. Per questo episodio il trentunenne è stato denunciato per lesioni personali.

Al termine dell’istruttoria condotta dalla polizia anticrimine, il questore ha emesso il daspo Willy che lo costringerà per due anni a rimanere lontano dai locali pubblici e di pubblico intrattenimento ubicati nel comune di Viterbo dalle 20 alle 6 , nonché di stazionare nei pressi degli stessi.