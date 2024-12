Aggredisce la ex e la prende a morsi. La donna salvata dalla polizia. E’ accaduto domenica sera quando gli agenti della squadra volante sono intervenuti in piazza dei Caduti a seguito di richiesta di aiuto da parte di una ragazza aggredita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la giovane ferita a terra e con gli occhi tumefatti che riferiva loro di essere stata poco prima aggredita da un uomo con cui aveva avuto in passato una relazione sentimentale.

La donna è stata immediatamente soccorsa dagli agenti e medicata dai sanitari del 118 intervenuti per una profonda ferita al mento provocata da un morso e per i colpi subiti, anche nei giorni precedenti, al volto. L’uomo, un cittadino 24enne di nazionalità tunisina, dopo averla aggredita era scappato sottraendole il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto.