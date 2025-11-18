ALLUMIERE - Il Distretto Socio-Sanitario RM 4.1 ha approvato un nuovo avviso pubblico volto all’erogazione di contributi destinati a persone con certificazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992) per la realizzazione di progetti di vita indipendente. L’iniziativa, di natura sociale e inclusiva, rappresenta un passo importante verso l’autonomia personale, l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità di vita di soggetti in condizione di fragilità. Possono presentare domanda i soggetti residenti nei comuni afferenti al Distretto RM 4.1 — tra cui, come indicato dall’avviso del Comune di Allumiere, il territorio di Allumiere — in possesso della certificazione di handicap grave. L’obiettivo del bando è sostenere progetti individualizzati che favoriscano la permanenza nel proprio contesto di vita, la partecipazione sociale e la libertà di autodeterminarsi nella quotidianità. Il contributo previsto ammonta a circa 500 euro al mese per sei mesi, con possibilità di proroga in base alla disponibilità delle risorse finanziarie del distretto. L’intento è chiaro: non solo cure o prestazioni, ma spazi di vita, autonomia, rete e relazione. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8 del 17 novembre fino alle ore 12 del 18 dicembre. La procedura è online; dettagli, requisiti, modalità e documentazione sono disponibili anche sul portale del Comune di Allumiere. Questo avviso rafforza le politiche di inclusione attiva nel territorio del Distretto RM 4.1. In un’ottica di welfare generativo l’iniziativa riconosce che l’autonomia della persona con disabilità grave non è solo un tema sanitario, ma un valore civile: abitare la comunità, partecipare, decidere, essere soggetto di vita e non solo destinatario di assistenza. La misura contribuisce a ridurre l’isolamento, valorizzare le capacità residue, promuovere il protagonismo e rafforzare le reti territoriali — familiari, sociali, associative — che costituiscono il tessuto della vita quotidiana.

