MONTALTO - Il Comune di Montalto di Castro investe ancora sulla sicurezza. Con la delibera di giunta n. 191 del 21 agosto è stato infatti approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento e il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza comunale.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione all’avviso pubblico della Regione Lazio “Sicurezza in Comune” e al cofinanziamento del Comune, che punta a rafforzare l’impianto già esistente, aumentando il numero di telecamere e introducendo nuove tecnologie per la rilevazione, la trasmissione e la conservazione delle immagini. Particolare rilievo avrà l’interconnessione della sala video della Polizia locale con le sale operative delle Forze di Polizia, un passo in avanti significativo per garantire un controllo più capillare e un pronto intervento in caso di necessità.

«Abbiamo scelto di concentrare i nuovi interventi soprattutto nelle aree più sensibili – spiega il delegato alla Polizia Locale e Sicurezza, Decimo Rosi – come la Marina di Montalto, che in passato ha registrato episodi di microcriminalità, vandalismo e bullismo. Inoltre, verranno coperte anche le strade di accesso e uscita dai centri abitati, in particolare a Pescia Romana, così da avere un controllo costante dei veicoli in transito».

Il potenziamento della videosorveglianza non arriva da solo, ma si inserisce in una strategia più ampia che l’amministrazione comunale ha messo in campo negli ultimi mesi. Tra le novità figurano l’introduzione del Daspo urbano, la bonifica delle aree di spaccio e bivacco, l’istituzione del terzo turno per la Polizia locale e una collaborazione sempre più stretta con la Prefettura e le forze dell’ordine.

«La nostra priorità – aggiunge Rosi – è costruire un sistema integrato di sicurezza che funzioni da deterrente e che ci permetta di contrastare con efficacia ogni forma di illegalità. La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio vengono prima di tutto».

Con questi interventi, l’amministrazione comunale punta a rendere Montalto e Pescia Romana luoghi più sicuri e vivibili, investendo su prevenzione, controllo e collaborazione istituzionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA