SANTA MARINELLA – «Se la piscina non è ancora in via di completamento, la responsabilità è solo della Città Metropolitana di Roma Capitale, a cui mi sono rivolto più volte, insistendo affinché proceda ad ultimare i lavori entro i termini previsti». Con queste parole il sindaco Pietro Tidei risponde alle critiche mosse nei confronti del Comune, che, come spiega il sindaco, in questa vicenda ha assolto pienamente il suo incarico.

Nello specifico, l’opera, che vede la realizzazione della prima piscina comunale nel territorio di Santa Marinella, fa parte di un progetto che prevede un primo lotto, che il Comune ha avviato, completato e collaudato nei termini previsti, ed un secondo lotto, finanziato da Città Metropolitana per 3 milioni e 200 mila euro per l’ultimazione della struttura.

«A fine maggio, in occasione dell’inaugurazione del Palazzetto dello Sport, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto in veste di presidente di Città Metropolitana, ha consegnato i lavori del secondo lotto, ma da allora più nulla - aggiunge il sindaco- Vari e vani i nostri tentativi di ricordare al presidente che il non rispetto del cronoprogramma causerà un grave danno al Comune di Santa Marinella. Abbiamo chiesto la rescissione contrattuale della ditta appaltatrice dei lavori, fermi da quel giorno di maggio. Non vorremmo doverci rivolgere alla Corte dei Conti per denunciare un danno erariale, visto che il Comune ha investito oltre 1 milione di euro sulla prima tranche dei lavori».

«La città – sottolinea il primo cittadino -attende da decenni la realizzazione di un centro natatorio pubblico, ma a questo punto spetta a Città Metropolitana onorare l’impegno assunto con Santa Marinella. Invito quindi l’aspirante consigliere inutile a rivolgere le sue polemiche a chi di competenza, in quanto il Comune quel che doveva fare lo ha fatto».

L’impianto, che sorge nella grande area del centro sportivo cittadino, è atteso non solo dagli abitanti e dagli appassionati di nuoto, ma da molte associazioni sportive del territorio, per le quali la nuova piscina è vista come una struttura determinante, moderna e adeguata per poter svolgere campionati e manifestazioni di interesse nazionale e federale.

