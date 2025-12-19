SUTRI - Una riqualificazione funzionale ed estetica dell’asse viario che rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità, il decoro e l’immagine della città: la Regione Lazio ha concesso al Comune di Sutri un finanziamento pari a 430mila euro per i lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche di Viale Guglielmo Marconi – Stralcio n. 1, da via G. Cesaroni a via Ida Cacioni.

All’importante contributo regionale si affianca una quota di cofinanziamento comunale pari a circa 120.000 euro, per un investimento complessivo di circa 550mila euro, a dimostrazione della volontà dell’Amministrazione di credere fortemente in questo intervento strategico. Si tratta di un’opera attesa da moltissimi anni, richiesta con forza dai cittadini e finalmente destinata a diventare realtà. La sistemazione del primo tratto di Viale Marconi costituisce un passaggio decisivo per migliorare sicurezza, accessibilità e qualità urbana, restituendo dignità e funzionalità a una delle principali arterie di Sutri. Questo finanziamento non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro politico serio, continuo e determinato, portato avanti da un’Amministrazione che ha fatto della capacità di intercettare risorse esterne una priorità assoluta. In soli due anni e mezzo, il Comune di Sutri ha ottenuto circa 2 milioni e mezzo di euro di finanziamenti, confermando una forte attrattività istituzionale e una riconosciuta credibilità progettuale. L’intervento su Viale Marconi rappresenta inoltre solo il primo passo di un progetto più ampio: è infatti intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire con ulteriori stralci funzionali, fino al raggiungimento della porta di accesso al centro storico, riqualificando progressivamente un asse viario strategico che accompagna cittadini e visitatori verso il cuore della città. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’intera Giunta regionale per l’attenzione concreta dimostrata verso il nostro territorio. Un ringraziamento particolare va all’Assessore regionale Giancarlo Righini, per la disponibilità e il costante supporto, e ai Consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, che non hanno mai fatto mancare ascolto e impegno a favore di Sutri. L’intervento rientra tra gli obiettivi previsti nel programma amministrativo presentato ai cittadini.

