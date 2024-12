FIUMICINO - «Ripristinata la segnaletica su viale di Focene»: a darne notizia è Roberto Feola, presidente della Commissione lavori pubblici che spiega come in particolare si sia “intervenuti sulla segnaletica orizzontale al fine di garantire più visibilità e regolamentare il flusso dei veicoli. Questo intervento era necessario da tempo: parliamo di una problematica che stava provocando disagi al traffico locale e che ora è finalmente risolta. Altra nota positiva è il completamento del lavoro sull’illuminazione pubblica, già attivata: anche questa era l’ennesima criticità che bisognava risolvere tempestivamente, in nome dell’incolumità di automobilisti e residenti. Ora viale di Focene è stata messa in sicurezza, grazie al lavoro sinergico con l’assessore Onorati e con gli uffici. «Un altro passo per risolvere le problematiche che riguardano il territorio – aggiunge l’assessore a lavori pubblici Giovanna Onorati – Ora proseguiremo con gli interventi in forma sinergica, come stiamo facendo finora, supportando le richieste dei cittadini».