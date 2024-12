Viaggia contromano sulla superstrada ma viene fermato dalla polizia stradale di Tarquinia durante i controlli alla viabilità sulla strada statale 675 "Umbro - Laziale".

Nei pressi del chilometro 31,400 i poliziotti si sono imbattuti in un'auto che viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso in direzione di Terni e in un tratto curvilineo e privo di illuminazione.

Un agente è subito sceso dal veicolo riuscendo a bloccare il traffico che seguiva la pattuglia, mentre l'altro ha azionato i dispositivi di emergenza del mezzo di servizio e si è posizionato sulla carreggiata in modo da far fermare l'auto che viaggiava contromano. La prontezza di intervento e il coraggio dei poliziotti hanno evitato qualsiasi pericolo per la circolazione e per gli altri autisti che stavano percorrendo regolarmente la statale.

Per il conducente dell'auto contromano è scattata una sanzione amministrativa di 327 euro, con decurtazione di 10 punti dalla patente di guida che è stata ritirata ai fini della successiva sospensione.