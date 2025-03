TARQUINIA - L’amministrazione comunale del sindaco Francesco Sposetti ha disposto la modifica della sosta in alcune vie del centro storico. Per migliorare la sicurezza su alcune strade, sono state introdotte delle modifiche alla sosta in diverse vie: divieto di sosta in via San Leonardo nel tratto compreso fronte civici n. 37/43; in via del Riposo saranno posizionati, all'incrocio con via del Convalescentorio Quaglia, dei dissuasori alla sosta amovibili. Divieto di sosta anche in via Aldo Moro, dall’ incrocio via Filippo Turati fino all’accesso carrabile del condominio di piazza Don Luigi Sturzo. Divieto di sosta 0/24 in via della Ripa, lato destro in direzione di via dell’Archetto, nel tratto compreso tra piazza della Tribuna e via Antica.

E ancora, revoca in via Tarconte, fronte civico n.26/28, dello spazio di sosta riservato allo stazionamento e alla fermata degli autobus. Istituzione in via Tarcone, fronte civico n.26/28 di uno spazio di sosta da riservare allo stazionamento dei veicoli utilizzati per carico e scarico merci, con limitazione oraria di 30 minuti da certificare con disco orario, esponendo ben visibile l’ora di inizio sosta, nell’arco temporale 6- 20. Divieto di sosta in via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra piazza Santo Stefano e via del Duomo, lato destro in direzione piazza Duomo. Senso vietato in via Giordano Bruno, in corrispondenza con l’incrocio di via dei Granari. Istituzione in piazzale Europa, fronte civico n. 1, di uno spazio di sosta riservato allo stazionamento e alla fermata degli autobus. Istituzione di nuovi attraversamenti pedonali, in via Giuseppe Volpini, via Ettore Sacconi e al parcheggio Bruschi Falgari.

L’amministrazione comunale ha stabilito anche la revoca dei punti 1-2-3-5-6 dell’ordinanza n. 231 del 23-09-2021 che istituiva il divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso in emergenza in via Giordano Bruno dalle 12 alle 24; il divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso in emergenza in via Felice Cavallotti dalle 12 alle 24; il divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso in emergenza in via Antica dalle 18 alle 24; il divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso in emergenza, e il divieto di sosta in via XX Settembre, tratto compreso tra via Roma e piazza Belvedere, dalle 18 alle 24 il venerdì, sabato e domenica; istituiva il divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso in emergenza in vicolo Breve, da via di Porta Tarquinia dalle 12 alle ore 24 il sabato e la domenica. Divieto di sosta in vicolo Storto su ambo i lati, fronte civico n. 29, solo nel tratto compreso da segnaletica verticale di divieto di sosta già posizionata.

Intanto i cittadini continuano a reclamare nuovi parcheggi.

