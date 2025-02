ALLUMIERE - "Emergenza viabilità e dissesto idrogeologico: urgono interventi immediati della Città Metropolitana e supporto della Regione Lazio".

Si apre così l'intervento del sindaco di Allumiere, Luigi Landi dopo i danni ingenti causati dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi.

"Le intense piogge degli ultimi giorni, con punte di forza straordinaria, hanno provocato danni ingenti alla viabilità del Comune di Allumiere, creando una situazione di emergenza su buona parte del territorio - sottolineano dall'amministrazione comunale di Allumiere - smottamenti e frane stanno compromettendo il nostro territorio, mettendo in ginocchio le già critiche strade provinciali e rendendo molte strade rurali completamente impraticabili". Il primo cittadino collinare, Luigi Landi precisa che: "È operativo il Coc senza sosta già da venerdì e, nonostante gli sforzi congiunti di Comune, Protezione Civile (sempre operativa ed efficiente), operatori stradali della Città Metropolitana, Università Agraria, Vigili del Fuoco e qualche privato, la situazione è ancora oggi in fase di sistemazione. Le frane preesistenti, mai sistemate, si aggiungono a quelle nuove, aggravando ulteriormente la difficoltà di accesso e spostamento per i cittadini e i lavoratori".

Il dissesto idrogeologico, un problema purtroppo trascurato da troppo tempo: "È diventato ora un'emergenza che non può più essere ignorata - proseguono dall'amministrazione comunale collinare - il futuro del nostro bellissimo territorio con tutte le realtà agricole, di allevamento e rurali non può essere compromesso da queste situazioni. Servono interventi mirati e generali a difesa del suolo e delle stradi esistenti sia da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale da troppi anni latitante che dalla Regione Lazio attraverso fondi necessari e utili per mettere in sicurezza le strade, i dissesti e i movimenti franosi e per prevenire ulteriori danni e ristabilire le condizioni di viabilità".

