FIUMICINO - I lavori su via Coccia di Morto, volti alla realizzazione di due rotatorie ed altrettanti ponticelli, nonchè al completamento della pista ciclabile, sono finalmente terminati.

Dopo la viabilità sperimentale, sperimentata e cambiata più volte, con la rabbia dei residenti spesso avvisati all’utlimo momento, ora ci siam.

Il Comune di Fiumicino, con l’Ordinanza dirigenziale n.84/2003, ha infatti istituito la disciplina traffico definitiva in via Coccia di Morto, nel centro abitato di Focene. Di seguito i dettagli.

Via Coccia di Morto – tratto compreso tra via dei Polpi e Via del Consorzio Focense: istituzione di doppio senso di marcia a carreggiate separate da spartitraffico invalicabile – corsia lato canale, senso unico direzione nord e corsia lato centro abitato, senso unico direzione sud; via Coccia di Morto – tratto compreso tra via dei Polpi e Via del Consorzio Focense: istituzione del divieto di sosta 0-24 entrambi i lati delle corsie ed entrambi i sensi di marcia, del limite di velocità di 50 Km/h e del divieto di sorpasso; via Coccia di Morto incrocio Via dei Polpi: istituzione di obbligo di senso di marcia in rotatoria e dare precedenza ai veicoli in rotatoria; via dei Nautili incrocio via Coccia di Morto: istituzione di dare precedenza a via Coccia di Morto e obbligo svolta a destra; via delle Patelle incrocio Via Coccia di Morto: istituzione di dare precedenza a Via Coccia di Morto e obbligo svolta a destra; via Coccia di Morto incrocio Via del Consorzio Focense: istituzione di obbligo di senso di marcia in rotatoria e dare precedenza ai veicoli in rotatoria; via Coccia di Morto di fronte l’incrocio di Via dei Polpi e di fronte l’incrocio di Via del Consorzio Focense: attraversamenti rialzati pedonale / ciclabile con istituzione del limite di velocità in corrispondenza degli stessi di 30 Km/h; Ponti di collegamento tra la pista ciclabile e la Via Coccia di Morto di fronte a via dei Polpi e a via del Consorzio Focense e attraversamenti della Via Coccia di Morto di fronte agli stessi ponti: obbligo di bici condotte a mano; marciapiede della Via Coccia di Morto tra Via dei Polpi e Via del Consorzio Focense: itinerario ciclabile e pedonale, affiancato / misto, regolamentato da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.