CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso accende i riflettori sullo stato di Via XVI Settembre con un post sui social tuonando: «Via XVI Settembre: il biglietto da visita della città?». Giammusso spiega di aver ricevuto «alcune foto da cittadini preoccupati per lo stato di degrado in cui versa una delle vie principali d’ingresso a Civitavecchia».

Nella segnalazione si parla dell’uso improprio di alcuni tratti di mura condominiali: «Le mura condominiali – continua Giammusso - vengono utilizzate come se fossero bacheche, con calamite appese e chiodi conficcati, uno schiaffo al decoro urbano e al rispetto degli spazi comuni». Il capogruppo Lega fa sapere di aver inoltrato una segnalazione al Sindaco e alla Polizia municipale chiedendo una verifica immediata su autorizzazioni ed eventuali sanzioni. Secondo Giammusso il punto è la parità di trattamento «perché se i controlli e le multe sono giustamente inflitti ai commercianti e magari in qualche altro caso addirittura li chiudiamo, allora devono valere per tutti. Non può esserci tolleranza selettiva».

Giammusso conclude chiedendo al più presto un intervento per ripristinare il decoro dell’area.

