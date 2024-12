CIVITAVECCHIA – Rivoluzione in centro per quanto riguarda i parcheggi. Una piccola modifica, quella che annuncia il consigliere del M5S Flavio Fustaino, delegato alla Polizia locale, ma che in un’area già di per sè critica dal punto di vista dei parcheggi, soprattutto in orario di mercato, rappresenta un’importante novità. Non appena sarà apposta infatti la segnaletica verticale la sosta lungo tutta via Traiana sarà consentita per un massimo di un’ora, con esposizione di disco orario, nelle fasce orarie: 08:00 - 13:00 e 16:00 - 20:00. Oltre questi orari, la sosta sarà libera.

«Il mio impegno amministrativo si sta contraddistinguendo per l’ascolto dei cittadini e commercianti in questo caso - ha spiegato Fustaino - e quando le sollecitazioni sono degne di interesse, cerchiamo di portarle a risultato. Questo intervento è nato dal confronto con gli imprenditori locali e risponde a una necessità concreta: garantire spazi di parcheggio a chi deve fare acquisti, sostenendo negozi di vicinato, attività artigianali e commerciali del centro. La modifica sarà accompagnata ovviamente dai controlli della Polizia locale, ma siamo certi che questa rotazione nei parcheggi garantirà benefici».

Altra novità riguarda via Massimo d’Azeglio che da via Montanucci conduce a viale Europa. La strada a breve sarà a senso unico, direzione Roma-Grosseto. «L’alternativa sarebbe stata quella di vietare la sosta lato monte - ha aggiunto il delegato - ma sarebbero stati penalizzati i residenti. Stiamo anche sistemando gli attraversamenti pedonali, rendendo i parcheggi più ordinati su entrambi i lati, e pensiamo ad inserire una riduzione del limite di velocità, bande ottiche e altri due attraversamenti pedonali, per garantire sicurezza ad una strada che è centralissima e percorsa quotidianamente da numerose auto, oltre alle ambulanze che raggiungono l’ospedale».

