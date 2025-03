CIVITAVECCHIA – A oltre due mesi dall’istituzione della sosta oraria in via Traiana, i residenti tornano a chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale e, in particolare, al delegato Flavio Fustaino. Sottolineano la mancanza di interventi strutturali per la regolamentazione del traffico e della sosta in centro, evidenziando il disagio vissuto da chi risiede nella zona. Se da un lato l’ipotesi di una Ztl sembra essere nei piani del Comune – nonostante le resistenze legate agli interessi dei commercianti – dall’altro l’attenzione si è concentrata sulla sosta oraria nel parcheggio del Tribunale. Un provvedimento che i residenti giudicano utile, ma con una disparità di trattamento che fa discutere: mentre per i lavoratori del Tribunale si valutano esenzioni o agevolazioni tariffarie, ai residenti era stato risposto che per ridurre il costo degli abbonamenti sulle strisce blu “non ci sono coperture”. «Nel frattempo i residenti del centro - spiegano - fanno lo slalom tra improbabili zone disco orario, zero parcheggi liberi, lavori in corso che riducono viabilità e parcheggi per mesi, strisce blu per le quali pagano abbonamenti senza nessuna garanzia di trovare posto, e un traffico che specialmente nei fine settimana ingolfa tutta la zona, con auto in sosta selvaggia ai limiti dell'indecenza e zero controlli. Sarebbe almeno possibile sapere che tempi ci sono per la regolamentazione di viabilità e sosta in centro e per l'istituzione della Ztl». Domande in attesa di risposte, mentre il caos continua.

