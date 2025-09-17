TARQUINIA – Il nuovo Piano dei porti di interesse economico regionale è realtà.

Il consiglio regionale del Lazio ha proceduto con l’approvazione finale del Piano che consentirà una concreta opportunità di sviluppo per la costa viterbese e non solo. «Con l’approvazione del Piano dei porti di interesse economico regionale, il Lazio compie un passo strategico verso un nuovo modello di crescita e sviluppo sostenibile - spiega il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - È una scelta che guarda al futuro e che permette finalmente di valorizzare appieno la risorsa mare, trasformandola in una leva concreta per l’economia, il turismo e l’occupazione. Il settore della Blue Economy sta dimostrando una capacità straordinaria di traino e innovazione e, con questo strumento, mettiamo le basi per far sì che le nostre coste possano diventare poli di attrazione e sviluppo. I nuovi approdi previsti, distribuiti lungo il litorale e nelle isole, rappresentano non solo una risposta alla crescente domanda di posti barca, ma anche un’occasione di rilancio per intere comunità locali, che potranno beneficiare di nuove opportunità economiche e turistiche. Ringrazio l’assessore Ciacciarelli per il grande lavoro portato avanti con determinazione e visione, e il Consiglio regionale per aver creduto in questo progetto. Ora si apre una fase di attuazione che ci vedrà impegnati insieme ai territori, con l’obiettivo di rendere il Lazio protagonista della Blue Economy a livello nazionale e internazionale».

«Il piano - spiega l’assessore alle Politiche abitative, alla Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli - costituisce il punto di arrivo di un lungo e articolato iter procedurale che il governo regionale del Lazio ha inteso portare a compimento in questi primi due anni e mezzo al fine di consentire un nuovo modello di sviluppo delle nostre coste. Il Piano dei Porti, infatti, attraverso la previsione della nascita di nuovi 7 approdi nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Ladispoli, Ponza, Latina (Rio Martino), Terracina e Formia consentirà di superare uno dei principali fattori di paralisi e di blocco evidenziatosi negli ultimi anni rispetto allo sviluppo della Blue Economy in regione Lazio e costituito dalla mancanza di posti barca nonostante la continua e costante crescita della relativa domanda negli ultimi anni». «Con la previsione di approdi di circa 300/500 posti barca ciascuno - aggiunge l’assessore Ciacciarelli - si consentirà invece di realizzare un nuovo modello di sviluppo, in chiave economica e turistica, delle coste del Lazio, rimaste ancorate ad una ormai retrograda pianificazione rappresentata dal primo piano dei porti approvato ormai circa 28 anni fa. Davanti al costante dinamismo che il settore nautico in particolare e l’economia del mare nel suo complesso stanno mostrando nel corso degli ultimi anni, ritengo comunque necessario non cadere nell’errore storico di utilizzare il presente strumento approvato quale schema rigido e immodificabile di riferimento, ma continuare a lavorare in sintonia con i comuni costieri del Lazio per valutare l’opportunità di ulteriori proposte aggiuntive». «L’approvazione del Piano dei porti - conclude l’assessore Pasquale Ciacciarelli - rappresenta quindi un primo fondamentale passo per la concretizzazione delle misure necessarie per l’affermazione della nostra regione sul piano della Blue Economy. Ringrazio il presidente Rocca e l’intera amministrazione regionale del Lazio per il forte e deciso sostegno dimostrato nel portare a compimento questo importante strumento».

Grande soddisfazione anche per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. «Il Piano prevede la nascita di nuovi sette approdi per la nautica da diporto nei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza con l’obiettivo di incrementare le opportunità offerte dall’economia del mare, attraverso una programmazione organica e strategica capace di integrare crescita economica e tutela ambientale - sottolinea Sabatini - Ringraziamo la giunta Rocca e l’assessore competente Pasquale Ciacciarelli per questo ambizioso strumento che va a colmare anni di mancata programmazione e che riserva attenzione e sostegno ad un comparto come quello marittimo che non è stato a nostro giudizio adeguatamente valorizzato. Il Piano va a soddisfare necessità economiche, sociali e ambientali, favorendo lo sviluppo di attività e servizi legati al turismo nautico e alla pesca, senza ulteriore consumo di suolo ma anzi recuperando e riqualificando il patrimonio costiero già esistente e integrando portualità e mobilità. Come rappresentante della Tuscia sono soprattutto orgoglioso per l’inserimento dei Comuni di Montato di Castro e Tarquinia dimostrando chiaramente come da parte della nostra amministrazione regionale è concreta la volontà di sostenere le potenzialità dei nostri territori, incentivando crescita e competitività. Un ringraziamento anche al presidente della Commissione Sviluppo economico Enrico Tiero che si è speso molto per questo risultato e che sta portando avanti proposte qualificanti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA