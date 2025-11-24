VITORCHIANO - Opere pubbliche e bilancio di previsione al centro della seduta numero 56 del consiglio comunale di Vitorchiano, moderata dal presidente Giuseppe Santini.

L’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani ha confermato il reperimento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione di due interventi attesi da anni: la ristrutturazione del campo sportivo “Roberto e Salvatore Ielmoni” (340.000 euro più 250.000 euro da mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo) con fondo in sintetico e nuovi spogliatoi e la realizzazione del marciapiede tra Vitorchiano e località Paparano lungo Via della Quercia (300.000 euro). Sono stati ringraziati per il loro intenso impegno l’assessore al bilancio Ester Ielmoni, l’ufficio ragioneria e l’ufficio tecnico comunale. Ora potranno finalmente partire e concretizzarsi gli iter amministrativi. Cruciani ha poi ricordato ed elencato le altre opere, per circa 1 milione di euro, che nel corso dell’anno sono state finanziate proprio con l’avanzo di amministrazione 2024 di analogo importo. Tra queste, oltre al marciapiede per Paparano e all’impianto sportivo, un nuovo step di asfaltature (140.000 euro) tra cui il parcheggio della Cella, la banchina pedonale laterale in Via Bachelet, il marciapiede all’altezza della scuola dell’infanzia al Pallone, oltre ai tratti di strade comunali più dissestati e omogeneamente distribuiti sul territorio; rifacimento dei bagni pubblici (40.000 euro); illuminazione artistica della rupe ovest (90.000 euro); manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (20.000 euro); acquisto locali in Piazza Roma per ampliare e potenziare la cucina in uso alle associazioni (30.000 euro); avvio opere di finitura per l’uso dell’ampliamento del cimitero comunale (40.000 euro); ampliamento e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza comunale (20.000 euro).

L’assessore Ielmoni quindi ha illustrato le principali variazioni di bilancio 2025-2027 che permetteranno allo stesso di assecondare le reali necessità operative in vista delle chiusure contabili di fine 2025. Un bilancio solido e sano che si svincola sempre più dagli introiti delle sanzioni del Codice della Strada, sostenendo il sociale e gli investimenti in infrastrutture. Tali variazioni, ha precisato Ielmoni, includono in primis l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2024 di 340.000 euro per la suddetta ristrutturazione del campo sportivo e di 300.000 euro per il marciapiede Vitorchiano-Paparano. Quindi il finanziamento di 377.000 euro ricevuto dalla Regione Lazio per l’adeguamento e miglioramento degli impianti della sede comunale e la nuova richiesta di finanziamento rivolta alla Regione per 500.000 € (massimo importo richiedibile) a copertura parziale dei lavori di sistemazione di tetto e pavimenti della Chiesa di Sant’Amanzio.

A seguire, minori entrate dalle sanzioni a seguito della sospensione, dal luglio scorso, del controllo della velocità sulla superstrada SS 675, maggiori entrate dallo Stato per allineamenti e adeguamenti catastali a seguito di sanatorie, maggiori risorse per conferire un numero maggiore di borse di studio agli studenti meritevoli, maggiori oneri per il servizio mensa scolastico e per il potenziamento dell’illuminazione notturna in alcune aree di sosta comunali e una lunga serie di piccole variazioni utili a garantire il buon funzionamento degli uffici sino al termine dell’anno.

Si è quindi affrontato il tema del bilancio di previsione 2026-2028 relativamente al programma triennale di alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Una delibera molto tecnica con cui, in particolare, non sono ipotizzate “vendite” di immobili di proprietà comunale, ma semplicemente stimati introiti a fronte delle tariffe per affitti e concessioni. Tutto questo a comprova della positività del bilancio comunale e del suo stabile rispetto degli equilibri.

A margine della seduta il sindaco Ruggero Grassotti ha informato l’assise sull’ottima riuscita della cena di solidarietà del 15 novembre 2025 a sostegno della Fondazione Soleterre per il progetto “Gaza: distribuzione cibo” e il consigliere Marco Salimbeni ha descritto il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, comunicando che il 26 novembre i ragazzi delle scuole medie si esprimeranno attraverso il voto, segreto, per scegliere i propri rappresentanti per i prossimi due anni.

