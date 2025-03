CIVITAVECCHIA – Finalmente, da giovedì, via Fontanatetta è di nuovo illuminata. «Sono anni che denunciamo la situazione - ha spiegato uno dei residenti della zona, Gianluca Zagami - grazie all’impegno del consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli, si è riusciti a far attivare tutta la linea di illuminazione, garantendo la sicurezza che da tempo chiediamo». Dopo parecchio tempo e dopo tante segnalazioni, quindi, il problema è stato risolto. «Speriamo duri e che sdia davvero la volta buona» ha concluso Zagami. «È stata una delle mie prime battaglie portate in Città metropolitana, insieme al Guglielmotti e a via Braccianese Claudia - ha aggiunto Frascarelli - un piccolo aiuto, ma significativo, per i cittadini».

