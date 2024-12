CERVETERI - Sopralluogo a via di Ceri da parte di un tecnico della Regione Lazio. Dopo il crollo di parte del costone tufaceo, l'amministrazione ha ordinato la chiusura dell'arteria a causa del pericolo di ulteriori crolli. Vietato il passaggio a pedoni e automobilisti.

Una situazione complessa per la quale bisognerà investire diversi milioni di euro, tanto che il sindaco Gubetti aveva annunciato già a pochi giorni di distanza della frana, la decisione di chiedere aiuto alla Regione Lazio.

Il tecnico della Pisana, ora, sta ispezionando l'area del crollo per «redigere una approfondita relazione con allegata documentazione fotografica da fornire agli uffici competenti così che si possa procedere alle valutazioni in merito alle eventuali modalità e tempistiche di intervento e poterle successivamente sottopporre all'Assessorato», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti che ha parlato di «un passo importante, una risposta importante della Regione Lazio per la quale voglio ringraziare l'assessora Rinaldi che ha dimostrato attenzione per il nostro territorio su una questione di estrema importanza».

«Sin dal giorno del crollo, con l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Appetiti, la Polizia locale e l’Ufficio Tecnico del nostro Comune abbiamo fatto numerosi sopralluoghi, monitorando costantemente la situazione – ha aggiunto il primo cittadino etrusco – per far sì che la viabilità e la sicurezza tornino alla normalità in via di Ceri ci vorrà del tempo e soprattutto una quantità di risorse estremamente importante. Ringrazio pertanto l’assessora Rinaldi per il positivo riscontro alla nostra nota: continueremo a vigilare e a lavorare affinchè l’iter sia il più celere possibile».

