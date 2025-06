FIUMUCINO – La protesta e la preoccupazione del vertice Cotral ieri mattina è arrivata in commissione Trasporti e Lavori Pubblici, alla presenza dell’assessore Raffaello Biselli, del presidente Giuseppe Picciano, della vice presidente Barbara Bonanni, e del dirigente trasporti Luigi di Luzio.

«La preoccupazione riferita per la sosta selvaggia –afferma l’assessore all’Edilizia e Trasporti, del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia. – nel corso della movida lungo via Torre Clementina, in particolare nel pomeriggio fino a tarda sera, e alle fermate Cotral presenti lungo il percorso, che oltre a creare problemi di transito, fanno si che gli avventori si scaglino, in malo modo, nei confronti delle autiste e autisti dei bus».

«Dal lavoro della commissione di ieri mattina con il presidente di Commissione, Roberto Feola, e la presidente Francesca De Pascali – sottolinea l’assessore – abbiamo deciso di coinvolgere la Polizia Locale per un presidio permanente nelle ore di punta su via Torre Clementina, in modo da mettere ordine, sia a livello viario sia a livello di occupazione del suolo pubblico per i tavolini, dando un senso di civiltà e regolarita del traffico e del commercio, inoltre, sono state realizzate aree di parcheggio in più punti dell’intero territorio, e messo in campo il trasporto estivo verso le localita di mare, e verso i centri storici compreso via Torre Clementina.

«Per una soluzione definitiva ci sarà un ulteriore periodo sperimentale. Le commissioni si sono aggiornate alla seconda quindicina di luglio dopo un periodo di controllo», conclude Angelo Caroccia.