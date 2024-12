I carabinieri della Compagnia di Viterbo martedì mattina hanno ottemperato a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di trentottenne. L’uomo è ritenuto responsabile di ricettazione rilevata nel marzo 2017.

Il provvedimento ha fatto conseguito ad indagini condotte dalla Stazione di Vetralla che all’epoca sequestrò in casa dell’uomo computer e televisore oggetto di furto in appartamento viterbese. Oggi gli stessi militari hanno rintracciato il 38enne e lo hanno ristretto in abitazione.