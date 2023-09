LADISPOLI – Ancora un intervento per un nido di vespe all’interno di una scuola. È la seconda richiesta di aiuto arrivata alle zoofile di Fareambiente che si sono attivati per riportare la situazione alla normalità scongiurando pericoli per i bambini e le maestre.

La prima chiamata nel plesso di via Castellammare, invece ieri mattina i volontari sono arrivati nell’edificio scolastico di viale Virginia al Miami. L’alveare si era formato praticamente a ridosso della finestra di una classe delle elementari. In pochi minuti è cessato l’allarme grazie alla professionità del gruppo operativo già abituato a questo tipo di richieste. ©RIPRODUZIONE RISERVATA