MONTALTO - Il delegato al Turismo Emanuele Miralli, insieme a Maria e Maurizio Eleuteri in qualità di membri del direttivo dell’associazione Tcm Turismo e Commercio di Montalto di Castro, hanno presenziato nei giorni scorsi presso la nuova aula della Camera dei Deputati all’interessante convegno che ha affrontato tematiche quali blue economy, sviluppo del turismo costiero, continuità d’impresa e Bolkestein.

«È stato un incontro costruttivo - afferma il delegato al Turismo Emanuele Miralli - nel quale si sono toccati temi importanti che ci riguardano da vicino. Un convegno che mostra l’impegno di tutte le istituzioni per stabilire una linea strategica nazionale a tutela del nostro turismo i cui risultati positivi, come dimostrato dai dati illustrati, è il frutto del lavoro combinato di fattori intrinseci ma anche dei servizi costruiti nel tempo che hanno permesso oggi di parlare di un sistema economico virtuoso. Mi ha fatto molto piacere essere accompagnato dal direttivo della Tcm che ha potuto ascoltare le criticità ma anche i dialoghi aperti con la Comunità Europea per superare limiti e difficoltà della Bolkestein».

Il convegno, organizzato da Federbalneari Italia, nella persona del presidente Marco Maurelli, ha analizzato il livello del turismo costiero italiano e della sua influenza strategica su molteplici settori che incidono sul trend economico locale, regionale e nazionale.

Diversi gli interlocutori: parlamentari, consiglieri, studi legali, presidenti di associazioni di categoria e imprenditori. Tante le voci per illustrare lo stato dell’arte in materia di concessione demaniale anche in relazione al nuovo codice degli appalti. Aspetti qualitativi e rischi è ciò su cui si è anche incentrato l’intervento della vicepresidente della Regione Lazio nonché assessore allo Sviluppo economico, attività produttive e blue economy, Roberta Angelilli, che ha voluto sottolineare il lavoro congiunto messo in atto insieme ai sindaci dei territori costieri per stilare un’azione condivisa da presentare all’Europa.

