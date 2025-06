CERVETERI - Un importante riconoscimento per l'azienda vinicola Tre Cancelli di Cerveteri, che con il suo Alsium Vermentino ha conquistato la Medaglia d’Oro al quarto concorso enologico nazionale “Vermentino 2025!”. In un confronto che ha riunito il meglio della produzione italiana – dalla Sardegna alla Liguria, dalla Toscana alla Puglia – il Lazio ha detto la sua. «Essere premiati accanto a territori che storicamente rappresentano l’eccellenza del Vermentino è per noi un riconoscimento profondo, che parla del valore di una visione e della forza di un territorio spesso fuori dai riflettori, ma capace di sorprendere», hanno detto i titolari dell’azienda etrusca.

«Il concorso, ospitato quest’anno per la prima volta in Toscana, nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Massa, ha messo a confronto espressioni diverse dello stesso vitigno. Tornare a casa con una medaglia d’oro è un'emozione difficile da descrivere», hanno concluso.

