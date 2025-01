TARQUINIA - Apertura in grande stile per l’edizione 2025 del CorrinTuscia: sabato 11 gennaio la Sala delle Feste della Biblioteca Comunale di Tarquinia ha ospitato la presentazione del calendario del circuito che si avvia domenica prossima a Roma con la Corsa di Miguel e che prevede un totale di 26 gare distribuite da gennaio a dicembre. Gli eventi attraverseranno numerosi luoghi della Tuscia, valorizzandone non solo il patrimonio naturalistico e architettonico, ma anche le produzioni locali. Questo aspetto di promozione territoriale è stato sottolineato dagli interventi di diversi rappresentanti istituzionali, tra cui i sindaci di Tarquinia e Montalto di Castro, Francesco Sposetti ed Emanuela Socciarelli. Presenti anche l’assessore allo Sport, Sandro Celli, l’assessora alla Pubblica Istruzione Sara Corridoni, il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti e l’assessore Alessandro Sacripanti, oltre a tante personalità dello sport cittadino e provinciale.

L’apertura della serata è stata affidata a Stefania Giannetti, neo presidente della UISP di Viterbo, che ha illustrato l’impegno per lo sviluppo del running nella provincia, soffermandosi sulle novità e sugli obiettivi del CorrinTuscia. Il presidente e ideatore del circuito, Massimo Maietto, ha ripercorso assieme a Maurizio Guidozzi la storia dell’iniziativa e messo in evidenza il valore di progetti paralleli come il Tuscia Trail e Migliorabile, quest’ultimo dedicato all’inclusione di ragazzi con disabilità. La serata ha rappresentato un’occasione per ribadire il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale e promozione del territorio.

A condurre l’incontro è stato Stefano Tienforti, speaker ufficiale del CorrinTuscia, che ha presentato le singole gare del circuito, compresi i cinque eventi fuori programma. Durante la serata, gli organizzatori delle diverse tappe hanno avuto modo di illustrare le peculiarità delle loro manifestazioni, mettendo in risalto il lavoro svolto per garantire il successo del circuito. Tra i presenti, anche numerose figure di spicco dello sport locale e provinciale, a testimonianza dell’importanza dell’evento, patrocinato anche dalla Provincia di Viterbo e dal Coni di Viterbo.

