S. MARINELLA - Il Comune ha organizzato per venerdì presso l’aula consiliare, l’Open Day per l’apertura del BibLab, il Centro di Facilitazione Digitale che ha sede presso la Biblioteca comunale. Un progetto, finanziato con fondi PNRR e destinato ai cittadini che hanno difficoltà ad avvicinarsi al mondo digitale. “In un mondo in rapida evoluzione verso la digitalizzazione – dice il sindaco - il Comune mette a disposizione un servizio che ha l’obiettivo di ridurre il cosiddetto digital divide, ovvero il fenomeno dell’esclusione dai benefici del progresso tecnologico e dell’innovazione.

Ecco perché siamo lieti di invitare tutti i cittadini di Santa Marinella e i membri della comunità circostante, a partecipare a questa giornata speciale, che si terrà venerdì al Municipio a partire dalle 10.30. Sono certo che molti cittadini usufruiranno di questo nuovo servizio che mettiamo a disposizione per aiutare chi è rimasto fuori dal sistema digitale ed informatico”. Il primo cittadino interverrà all’apertura della giornata sulla facilitazione insieme all’assessore alla cultura Gino Vinaccia. Saranno inoltre presenti l’on Massimiliano De Toma, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sara Ravegnini, responsabile sviluppo commerciale di Pago PA, M. Cristina Zullo, Senior Account Manager di Pago PA, Daniela Cavallaro, Facilitatrice Digitale e Cristina Perini, direttrice della biblioteca comunale che ha curato il progetto. Modera il dibattito Andrea Di Tillo,di Rinascimento Associati. “Durante l’Open day – spiega l’assessore Vinaccia – gli intervenuti avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo della digitalizzazione e scoprire come le tecnologie moderne possono migliorare la nostra vita quotidiana e facilitare l'accesso ai servizi comunali, dai servizi online per la prenotazione di appuntamenti e la gestione delle pratiche burocratiche, alle piattaforme interattive che semplificano il dialogo tra cittadini e amministrazione”.