Un vasto incendio oggi pomeriggio ha interessato la zona di Monterosi. L’allarme è scattato intorno alle 14. Le fiamme si sono sprigionate, per cause in corso d’accertamento, nella zona collinare, in zona Partuce, sopra al comprensorio Terre dei consoli. Le alte temperature e la vegetazione secca hanno favorito il loro propagarsi, alimentate anche dal vento. Il fumo che si è levato dalla zona si è visto a chilometri di distanza. Oltre ai vigili del fuoco sono stati impegnati anche i volontari del nucleo sicurezza ambiente e protezione civile di Sutri che hanno lavorato fino alle 20 per domare l’incendio.

Vista la complessità delle operazioni, è stato necessario anche l’uso dell’elicottero.