CIVITAVECCHIA – Vasto incendio incendio di sterpaglie in Località La Scaglia nelle vicinanze della centrale di Tvn: in azione i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Gli uomini della Bonifazi sono al lavoro per domare il muro di fiamme in via Dino Marrani dalle 14,40 di questo pomeriggio con l’equipaggio della 17A e con l’autobotte B17. Visto l’imponente fronte di fuoco si è reso necessario anche l’ausilio dei Vigili del fuoco di Bracciano che, insieme a quelli di Civitavecchia, stanno lavorando per fronteggiare le imponenti fiamme. Tanto fumo e paura per le abitazioni vicine. Ancora ignote le cause. La situazione attualmente sembrerebbe essere fuori controllo.

