«Questa mattina è accaduto un fatto a cui speravo di non dover assistere: una “vela” elettorale del consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso e della candidata Alessia Calanni è stata vandalizzata».

Lo dice Massimiliano Grasso, candidato sindaco del centrodestra nelle prossime elezioni amministrative.

«Ad Alessia e Antonio – continua Grasso – la solidarietà mia e di tutta la coalizione, rispetto a un atto teppistico che sono certo non abbia nulla a che vedere con la campagna elettorale in quanto tale, ma va comunque condannato da tutti. Auspico che episodi del genere non accadano più e colgo l’occasione per invitare anche gli altri candidati a sindaco a un comune pubblico patto di “fair play”, affinché sia una competizione corretta, improntata al rispetto reciproco e del decoro urbano».

