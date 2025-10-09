CIVITAVECCHIA – Ennesimo episodio increscioso nel parcheggio ex Fs, con ingresso da viale della Vittoria. Questa mattina una Peugeot 1007 blu, con sportelli a scorrimento, è stata ritrovata aperta e con il portaoggetti completamente svuotato. Un dettaglio che aggrava la vicenda: la stessa auto, parcheggiata nello stesso posto, era già stata presa di mira la scorsa settimana. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In quell’area, raccontano i cittadini, è sempre più frequente imbattersi in vetri infranti e segni evidenti di effrazioni ai danni delle vetture in sosta.

E se si sposta lo sguardo di pochi metri, su viale della Vittoria, la situazione non migliora. «Ogni giorno è un’impresa attraversare la strada – lamentano i residenti – tra auto che sfrecciano a velocità ben superiori ai 30 km/h imposti, ma anche ai 50 normalmente vigenti nei centri abitati». A questo si aggiungono «macchine parcheggiate ovunque, perfino nei punti dove sarebbe vietato anche solo fermarsi, soprattutto davanti alle nuove attività commerciali». Nonostante le numerose segnalazioni, tutto resta fermo. Dalla Polizia Locale arrivano giustificazioni che fanno discutere: “Non c’era posto per fermarsi”, si sarebbero sentiti rispondere alcuni cittadini. Una motivazione che suona come l’ennesima beffa per chi chiede soltanto sicurezza e rispetto delle regole.