FIUMICINO - Il parco Tommaso Forti di Fiumicino, precedentemente noto come parco Bezzi e ribattezzato “La Città dei Bambini”, si trova ad affrontare un vero e proprio attacco da parte dei vandali. Le strutture realizzate da poco, destinate a ospitare alcuni uffici comunali e l’ufficio del garante per l’ifanzia, sono oggi semidistrutte. Gli ingressi sono stati forzati, mura sfondate e gli interni devastati.

La situazione evoca immediatamente la cosiddetta “sindrome della finestra rotta”. Questa teoria, radicata nella sociologia e nella criminologia, sostiene che luoghi visibilmente trascurati o degradati tendono a subire ulteriori danni. Una singola finestra rotta, se non riparata rapidamente, invia un segnale di abbandono, facilitando ulteriori atti vandalici. L’attuale stato di degrado del parco può, quindi, innescare una spirale di ulteriori danneggiamenti. L’amministrazione comunale di Fiumicino deve intervenire senza indugi. Ogni giorno che passa senza un’azione concreta aumenta il rischio di ulteriori danni, con un costo che cresce sia in termini economici che di immagine per la comunità. Inoltre, il completamento dell’opera con la piantumazione di alberi e la creazione di aree ombreggiate renderebbe il parco ancor più attrattivo e funzionale per i cittadini. Sì, perché va sottolineato come all’interno del parco manchino punti d’ombra e alberi, elementi essenziali per garantire un ambiente piacevole e funzionale, soprattutto durante le calde giornate estive. L’urgenza di un intervento tempestivo da parte delle autorità è evidente. Non solo per fermare il ciclo di degrado, ma anche per dimostrare alla comunità che ogni spazio pubblico, in particolare quelli dedicati ai più piccoli, come la “Città dei Bambini”, è un bene prezioso che merita cura e rispetto.