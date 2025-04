CERVETERI – Sarà presentato oggi “Babies”, il libro di Luigi Pavone, autore prematuramente scomparso. Un racconto di vita difficile, a volte doloroso, tra l’esperienza al liceo, il rapporto con gli amici, il sesso e la malattia. Ma anche molto “rock’n roll”, tra sport e musica. Ad illustrarlo sarà Valentina Farinaccio che del libro ha curato la post-fazione, nel 2022 ha pubblicato “Non è al momento raggiungibile”. Appuntamento alle 18 presso la Mondadori di largo Almunecar.

A moderare l’incontro Andrea Oliva, titolare insieme a Tarita Vecchiotti del bookstore. «Ospitiamo una novità assoluta in campo letterario, un libro che sta diventando un vero e proprio caso – spiegano Andrea e Tarita – siamo felici che a presentarlo sia una figura di spessore e di esperienza come Valentina Farinaccio. I pomeriggi letterari proseguiranno per tutto aprile nei quali auspichiamo ampia presenza di pubblico».

