CERVETERI - «Nella notte sono entrati nella zona di via Vivaldi. La vittima è una donna che vive sola in casa. L’hanno anche addormentata». Ancora un furto a Valcanneto. La signora Marianna mette in guardia la popolazione e nel giro di pochi minuti arrivano tante altre segnalazioni sui social. «È accaduto sempre a Valcanneto anche in via Corelli», testimonia Fabio. «E purtroppo anche in due abitazioni di via Ruggero Leoncavallo», si accoda Vincenza. Una località presa d’assalto dai furfanti nell’ultimo anno. Nella maggior parte dei casi i malviventi si introducono internamente passando dal giardino, poi una volta dentro arraffano quello che riescono a trovare tra argenteria e effetti personali. Spesso le incursioni notturne non riescono ma tanto basta per innescare il tam tam in questa località etrusca che invoca comunque maggiori controlli. Il comitato di zona ha invocato un nuovo incontro con il commissariato di via Vilnius. Gli abitanti continuano a chiedere al comune cerveterano l’installazione delle telecamere. La scorsa settimana i banditi erano entrati in un villino di via Muzio Clemente accedendo dalla camera da letto dei bambini e sgraffignando oro e argenteria. Un soggetto a volto scoperto era stato immortalato dalle telecamere dei vicini posizionate in giardino dove si nota chiaramente un uomo in pantaloni e giubbotto con il cappellino scuro.

