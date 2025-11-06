FIUMICINO - Si è svolto presso Villa Guglielmi a Fiumicino, il convegno dal titolo “Urbanistica e futuro del territorio”, organizzato dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia di Fiumicino.

Un evento di grande successo e partecipazione, che ha visto la presenza di numerosi tecnici, professionisti e cittadini interessati ad approfondire le novità normative in materia di urbanistica ed edilizia.

L’incontro è stato aperto dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha sottolineato l’importanza del confronto tra amministrazione, istituzioni e territorio per costruire insieme una visione condivisa di sviluppo sostenibile. Tra i relatori, la Consigliera regionale del Lazio Micol Grasselli, che ha dichiarato:

«Ringrazio il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Fiumicino per aver organizzato questo importante convegno sul territorio. C’è stata molta partecipazione e grande interesse da parte dei tecnici, che hanno posto domande e condiviso osservazioni. È solo uno dei tanti incontri che vogliamo fare sul territorio, legati alle proposte di legge che sto portando avanti in Regione».

Il xonsigliere di Fratelli d’Italia Roberto Feola ha aggiunto: «E' stato interessante ascoltare voci autorevoli, anche quanto espresso in premessa dal sindaco, rispetto al fatto che stiamo cercando di portare soluzioni concrete alle diverse problematiche esistenti sul territorio».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Agostino Prete ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa: «Esprimo soddisfazione per l’esito del convegno organizzato dal nostro gruppo consiliare, che ha consentito a tanti tecnici del territorio di approfondire le modifiche introdotte dalla legge 12/2025. È stato un momento di confronto importante in cui la politica diventa servizio per la collettività, un obiettivo che continueremo a perseguire. Ringraziamo l’assessore Angelo Caroccia, il sindaco Mario Baccini e la consigliera Micol Grasselli per la loro presenza e per il contributo prezioso al dibattito».

La consigliera di Fratelli d’Italia Federica Cerulli ha commentato: «Grande soddisfazione da parte mia per il risultato dell’evento. È stato un convegno molto importante e apprezzato dai tecnici, con grande partecipazione e un confronto concreto tra livello amministrativo locale, regionale e professionale. Ringrazio il sindaco e l’assessore Caroccia per la loro presenza, la consigliera Grasselli per la sua disponibilità e competenza, e gli ordini professionali di architetti e geometri per aver preso parte all’iniziativa».

Soddisfazione anche per la Consigliera Patrizia Fata: "Eventi come questi sono importanti per un confronto con diversi livelli di tecnici ed amministratori; solo il confronto aiuta a migliorare il servizio che da parte nostra dobbiamo garantire ai cittadini" L’assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia e Trasporti Angelo Caroccia ha illustrato in sintesi i contenuti della nuova legge regionale in materia urbanistica ed edilizia, evidenziando come essa miri a semplificare e snellire le procedure autorizzative, introducendo novità rilevanti in tema di recupero dei seminterrati, sottotetti e aree degradate, nonché l’integrazione del decreto “Salva Casa” per rendere più agevoli le pratiche di sanatoria edilizia. Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia di Fiumicino esprime profonda soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il livello del dibattito, segno dell’interesse vivo della comunità verso un tema centrale per il futuro del territorio.

