CIVITAVECCHIA – Scaduti i termini per la presentazione delle liste, saranno due gli schieramenti in corsa per il rinnovo dell’Università Agraria di Civitavecchia nelle elezioni del 13 e 14 aprile prossimi. La prima lista, presentata venerdì, vede candidato presidente Menotti De Michelis e tra i candidati anche Franco Barlafante, attuale commissario straordinario dell’ente, incaricato dopo la sfiducia al CdA guidato da Daniele De Paolis. La seconda lista, legata al comitato Usi Civici, inizialmente aveva indicato Mauro D’Andria come candidato presidente ma che all’ultimo momento ha ritirato la propria candidatura. Al suo posto Pasquale Marino che aveva sostenuto il comitato e D’Andria stesso. Comitato che ora vede tra i candidati in lista anche Vincenzo Battilocchio. Il numero di aventi diritto al voto si è drasticamente ridotto da oltre tremila degli anni passati a 816. Intanto, venerdì Barlafante ha presentato ai carabinieri una denuncia sulla mancata consegna delle chiavi e della cassaforte dell’ente da parte di De Paolis, che aveva dichiarato la propria disponibilità al passaggio di consegne solo in date specifiche e alla presenza di persone fidate. Passaggio ancora non avvenuto.

