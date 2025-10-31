TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia ha pubblicato il bando per la vendita di vitelli tramite asta a offerte segrete, come indicato dal sito ufficiale dell’Ente. C’è tempo fino a lunedì 3 novembre per presentare le offerte. «Il bando specifica i lotti di bestiame bovino, inclusi vitelli maremmani e incroci, nel dettaglio 17 di razza maremmana, 6 incroci charolaise, e anche 4 vitelli nati nel 2024, riferiscono il presidente dell’ente Alberto Riglietti e l’assessore Alessandro Sacripanti – inoltre, viene riportato il numero di capi per lotto e la scadenza prevista per la presentazione delle offerte è lunedì 3 novembre 2025 alle ore 12.00». Le modalità di presentazione sono indicate sul sito internet www.agrariatarquinia.it oppure possono essere richieste direttamente all’ufficio relazioni con il pubblico dell’Università Agraria, in via Giuseppe Garibaldi n.17. «Questi vitelli - aggiungono Riglietti e Sacripanti - sono il fiore all’occhiello del Centro aziendale dell'Università Agraria situato in località La Roccaccia, allevati con cura e attenzione dai nostri dipendenti, nel rispetto del benessere animale».

