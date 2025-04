TARQUINIA - Definito il programma della “Festa della Merca”, evento del folclore contadino giunto alla 53^ edizione, che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, a Tarquinia, in Località “La Roccaccia”.

Sabato 12 aprile, il programma prevede: alle 9.30 l’inaugurazione alla presenza delle autorità; dalle 9 una gara a squadre per lo sbrancamento del vitello; la prima tappa della Mostra morfologica del cavallo maremmano promossa dall’Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana; alle 10 una prova per cani da caccia tenuta da Gabriela Panaitescu e sempre alla stessa ora la dimostrazione di uccelli vivi da richiamo (zimbelli e volantini) e la dimostrazione di automezzi fuoristrada; alle 10.30 un convegno dal titolo “Le condizioni di vita, sociali ed economiche dei lavoratori della terra, dopo l’Unità d’Italia, in particolare nel territorio del comprensorio cornetano” con la partecipazione del presidente del consiglio Silvano Olmi, nel ruolo di moderatore, e gli interventi di monsignor Rinaldo Copponi, delpProfessor Maurizio Brunori e del dottor Alberto Bravetti; alle 11.30 un convegno dal titolo “Prospettive e sviluppo tra agricoltura e ambiente” con la partecipazione del consigliere regionale Giulio Zelli; alle 14 la gara dell’anello tra cavalieri; alle 15 una dimostrazione con i cani da tartufo; alle 18 sfilata di moda con abiti da Buttero e con abbigliamento da etrusco.

Ricco anche il programma di domenica 13 aprile: sarà possibile tirare con l’arco grazie agli atleti dell’associazione Arco Club 89; assistere alla Gimkana Open dei cavalli; alle 9.30 si potrà percorrere il percorso di trekking all’interno dei boschi; alle 9 la mostra canina aperta ai cani di tutte le razze e riservata ai bambini, con l’incasso che sarà devoluto all’associazione di volontariato Cuori Blu.

Durante tutta la kermesse contadina si svolgeranno: l’esposizione di attrezzatura da caccia della Canicom Italia; le gare di tiro al piattello, percorso Caccia e Fossa Olimpica, con la partecipazione della ditta Benelli Armi; dimostrazioni di comunicazioni radio tenute dall’associazione Uri, Unione Radioamatori Italiani di Tarquinia; visite agli animali della fattoria “Il Bianconiglio”.

L’ingresso è libero.

Intenso il lavoro dell’assessore delegato agli Eventi, Leonardo Mancini, assieme al personale dell’Università Agraria. «Il programma è particolarmente ricco – dichiara Alberto Riglietti, presidente dell’Università Agraria – con il lavoro degli amministratori e dei dipendenti quella del 12 e 13 aprile si preannuncia una grande Festa della Merca. Invito tutti a partecipare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA