TARQUINIA -Conti in miglioramento all’Università Agraria di Tarquinia. Il bilancio consuntivo 2024 dell’ente di via Garibaldi si chiude con un utile di ben 461.000 euro.

Lo annuncia il presidente dell’Università Agraria, Alberto Riglietti, che esprime grande soddisfazione per i dati del bilancio consuntivo 2024 il cui schema sarà adottato dalla giunta esecutiva e sarà portato in consiglio per l’approvazione definitiva. I dati molto confortanti sono stati evidenziati durante una riunione tecnico-amministrativa con gli uffici dell’ente, i commercialisti e il revisore dei conti dell’Università Agraria.

«Un utile straordinario quello dell’amministrazione Riglietti, che evidenzia un risparmio di 19.000 euro circa sui servizi, ovvero spese di consumi come bollette e consulenze», commentano dall’amministrazione..

«Il centro aziendale ha un utile di Politica Agricola Comune praticamente raddoppiato, passando da 126.000 euro del 2023 ai 227.000 euro per il 2024, con oltre 100.000 euro in più - spiegano - Positivi anche gli introiti provenienti dalla vendita della legna, che è stata venduta tutta ed è andata a esaurimento. Un risparmio di circa 5.000 euro proviene dalle spese di legge per i dipendenti dell’ente e un’uscita di 10.000 euro circa per le indennità degli amministratori già approvate in consiglio con il bilancio previsionale. Un’entrata di circa 20.000 euro proviene dal recupero delle morosità degli orti e ulteriori 20.000 euro dai maggiori introiti di lotti e quote, grazie a un attento lavoro di gestione amministrativa».

Nel frattempo, l’amministrazione Riglietti ha continuato a pagare all’Agenzia delle Entrate le quattro rate annuali per complessivi 210.000 euro circa, dovuti alla situazione dei debiti pregressi ereditati da una precedente amministrazione.

«Un grande lavoro di squadra – dichiara Alberto Riglietti - esprimo un plauso a tutta l’amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia, ai dipendenti e agli amministratori. Un obiettivo di bilancio raggiunto e che avrà ricadute positive per tutta la comunità cittadina».

