È aperto il bando di concorso per l’ammissione al 41esimo ciclo di dottorato di ricerca dell’Università della Tuscia.

L’Ateneo mette a disposizione 88 posizioni con 66 borse di studio del valore annuo di 16.243 euro, un investimento concreto nel futuro dei giovani ricercatori e ricercatrici. Il bando prevede varie tipologie di borse, finanziate dall’Ateneo, dai dipartimenti e da enti pubblici e privati, oltre a posti riservati a dipendenti di enti e imprese convenzionate e posizioni senza borsa, sia a tematica libera che vincolata.

L’ateneo viterbese si conferma così tra i primi atenei in Italia per percentuale di dottori di ricerca in rapporto agli iscritti, a riprova della qualità e dell’efficacia dei suoi programmi post-laurea.

I corsi di dottorato attivi per l’anno accademico 2025/2026 sono nove: Diritto dei mercati europei e globali, Crisi, diritti, regolazione; Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali; Economia, management e metodi quantitativi; Engineering for energy and environment; Scienze delle produzioni vegetali e animali; Scienze storiche e dei beni culturali; Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità; Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza; Welfare, Diversity e Gender Studies.

In tutti i corsi è prevista la possibilità di trascorrere almeno sei mesi all’estero, con una maggiorazione della borsa di studio che supporta concretamente la mobilità internazionale, elemento chiave per un’esperienza formativa completa e globalmente competitiva.

«Il dottorato non è solo un titolo accademico, ma un laboratorio di idee e di futuro — un percorso che richiede passione e rigore, ma che restituisce la possibilità concreta di contribuire a cambiare il nostro modo di conoscere e vivere il mondo» ha commentato il Rettore Stefano Ubertini.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le 14 del prossimo 5 agosto, tramite la piattaforma dedicata sul sito ufficiale dell’Università.

Per tutte le informazioni e per candidarsi, consultare la pagina ufficiale:

https://www.unitus.it/post-laurea/dottorati-di-ricerca/ammissione-al-dottorato/bandi-ciclo-xli/