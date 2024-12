CIVITAVECCHIA – «Apprendiamo dagli organi di stampa che le famiglie assegnatarie abitanti gli stabili Ater di viale Baccelli 77-79-83, nonché alcune famiglie di via XVI Settembre, verrebbero allocate nei 40 appartamenti dello stabile di Via Veneto ( Pz4)».

Inizia così una nota dell’Unione inquilini di Civitavecchia che punta il dito contro l’Ater: «Ciò è assurdo e contrario alla normativa in quanto lo stabile di Via Veneto è stato costruito per essere assegnato agli aventi diritto in graduatoria , metà in edilizia agevolata e per metà in edilizia sovvenzionata, così come lo stesso ex presidente dell'Ater, Antonio Passerelli, ebbe a dichiarare pubblicamente il 4/5/2022, impegnandosi ad assegnare gli alloggi entro la stessa estate».

Secondo l’Unione «l'Ater deve pertanto consentire l'assegnazione dei 40 alloggi agli aventi diritto (sono oltre 700 le famiglie in graduatoria in attesa da diversi anni di una casa popolare), e nel contempo deve trovare una adeguata sistemazione agli assegnatari di Viale Baccelli e di via XVI Settembre. Invitiamo inoltre l'amministrazione comunale ad intervenire perché tutto ciò avvenga; l'Ater non induca a far scoppiare una "guerra tra poveri"».

©RIPRODUZIONE RISERVATA