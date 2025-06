TOLFA – Musica protagonista: un’estate ricca di eventi e talenti per l’associazione e la scuola musicale Giuseppe Verdi di Tolfa. Giugno si apre all’insegna della musica a Tolfa con una fitta agenda di appuntamenti organizzati dalla locale Scuola di Musica presieduta da Erika Podestà,sotto la direzione artistica del maestro Giancarlo Annibali. Ad inaugurare la stagione è stato un concerto solistico che ha visto protagonisti alcuni insegnanti dell’istituto e alcuni tra i migliori allievi, accompagnati al pianoforte dal maestro Emiliano Manna. Un evento che ha emozionato il pubblico e messo in luce l’elevato livello formativo raggiunto dalla scuola. Il calendario prosegue il 15 giugno, quando – in occasione della tradizionale Sagra del Prosciutto – si terrà un gemellaggio musicale con la banda “Santa Cecilia” di Monterosi, promosso dalla Banda musicale di Tolfa. Un momento di scambio culturale e condivisione che unirà comunità e generazioni attraverso le note. Il 19 giugno sarà invece la volta di uno degli appuntamenti del concerto estivo, ospitato presso il Polo Culturale di Tolfa, cornice perfetta per una serata di musica all’aperto.

Gran finale il 27 e 29 giugno con i saggi di fine anno, che vedranno tutti gli allievi della scuola salire sul palco per mostrare il frutto del loro percorso formativo. Due serate all’insegna dell’emozione e dell’orgoglio, a coronamento di mesi di studio e passione. E non finisce qui: luglio e agosto porteranno nuovi eventi, con particolare attenzione al Festival della Musica, previsto per l’8, 9 e 10 agosto, che animerà l’estate tolfetana con concerti, esibizioni e ospiti speciali. Un’estate in musica, che racconta la vitalità culturale di Tolfa e l’impegno costante di chi crede nella formazione artistica come strumento di crescita personale e collettiva. ©RIPRODUZIONE RISERVATA