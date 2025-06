CERVETERI - Concluso il campo scuola nella sede della Protezione civile comunale. Per una settimana, 23 tra bambini hanno vissuto un'esperienza unica, all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della scoperta. «Accompagnati e guidati con attenzione e dedizione dai nostri volontari - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - i partecipanti hanno messo da parte smartphone, tablet e social network, immergendosi nella natura e riscoprendo il valore del contatto umano e del gioco all’aria aperta. Numerose le attività che hanno scandito le giornate del campo: lezioni sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza domestica, incontri con le forze dell’ordine e visite a luoghi di grande interesse istituzionale e civico, come la sala operativa dei Carabinieri di Civitavecchia e la sede della Guardia Costiera». «Un ringraziamento speciale va a Renato Bisegni – affettuosamente chiamato “il nostro gigante” – che ha consegnato gli attestati di partecipazione ai giovani protagonisti del campo. Un attestato che ci auguriamo rappresenti non solo un ricordo, ma anche un segno di continuità: l’inizio di un percorso che, come già accaduto in passato, potrà portare questi ragazzi a diventare in futuro volontari attivi della nostra Protezione civile. A Renato, a Simona, ad Andrea, a Maura e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per garantire la buona riuscita di questa splendida iniziativa, va il nostro più sincero e sentito grazie».

