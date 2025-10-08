LADISPOLI – La città saluta con affetto Antonio Voccia, scomparso in queste ore all’età di 78 anni. Volto noto della politica locale, Voccia aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale nel centrodestra, partecipando attivamente alla vita amministrativa cittadina tra la fine degli anni 2000 e il 2012. Conosciuto per il suo carattere diretto e la sua passione civile, Antonio Voccia è ricordato da molti per l’impegno costante sui temi concreti del territorio ladispolano: la viabilità, i parcheggi, la manutenzione e i piccoli problemi quotidiani che riguardavano da vicino i cittadini. Un uomo sempre presente, disponibile al confronto e animato da un profondo senso di appartenenza alla comunità ladispolana. Ha dedicato la propria vita professionale al settore delle amministrazioni immobiliari. Le esequie si terranno domani giovedì 9 ottobre alle ore 15 presso la chiesa centrale di Santa Maria del Rosario.

